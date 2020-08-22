Haber Giriş: Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta korkutan patlama: Rögar kapağı yerinden çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Beşiktaş'da yeraltı kablolarında tutuşma sonrası patlama meydana geldi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Ihlamur Dere Caddesi'nde meydana geldi. Yeraltı kablolarının geçtiği rögar kapağın içinden dumanlar yükseldi. Vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Rögar kapağı yerinden çıktı
Kısa süre sonda da patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı yerinden çıktı. Patlama anı ise kameralara yansıdı.
Olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri elektriği keserek yangını söndürdü. Kısa süreli panik yaşanan olay sırasında bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.
Etiketler: rögar kapağı patlama elektrik kabloları BeşiktaşSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:04
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