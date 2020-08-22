Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Ihlamur Dere Caddesi'nde meydana geldi. Yeraltı kablolarının geçtiği rögar kapağın içinden dumanlar yükseldi. Vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



Rögar kapağı yerinden çıktı

Kısa süre sonda da patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı yerinden çıktı. Patlama anı ise kameralara yansıdı.

Olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri elektriği keserek yangını söndürdü. Kısa süreli panik yaşanan olay sırasında bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.