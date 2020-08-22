Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Tuna-1 kuyusundaki doğalgaz keşfi türm yurtta coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' olarak günler öncesinden ifade ettiği doğalgaz keşfini açıklaması sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Belediyeler de, sosyal medya hesaplarından doğalgaz keşfi ile ilgili yüzleri güldüren paylaşımlarda bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Biz şu şekilde düşündük ama tabii karar enerji bakanımızın" şeklinde bir mesaj paylaştı.

'Biz şu şekilde düşündük ama tabii karar enerji bakanımızın ’ @fatih_donmez #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/E8hSvEmS54 — Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (@buyuksehirkm) August 21, 2020

Zonguldak Belediyesi ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine cevap verdi:

"Boru hattını çekerken mal sahibinden izin aldınız mı Kahramanmaraşım"

Boru hattını çekerken mal sahibinden izin aldınız mı Kahramanmaraşım https://t.co/LxivuytiIm — Zonguldak Belediyesi (@ZonguldakBEL67) August 21, 2020

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Zonguldak Belediyesinin bu alıntısına bu sefer şu şekilde cevap verdi:

"Sevgili Zonguldak, aramızda anlaşırız. DM'ye gel"

Sevgili Zonguldak, aramızda anlaşırız. DM'ye gel — Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (@buyuksehirkm) August 21, 2020

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de konuya esprili bir şekilde yaklaşarak, "Biz zaten 30 Büyükşehir ve en güzel şehir Zonguldak demiştik. Komşuda çıkar bize de düşer değil mi kardeşim?" dedi ve Zonguldak Belediyesini etiketledi.

Biz zaten 30 Büyükşehir ve en güzel şehir Zonguldak demiştik.



Komşuda çıkar bize de düşer değil mi @ZonguldakBEL67 kardeşim? — Trabzon Büyükşehir Belediyesi (@TrabzonBelTr) August 21, 2020

Zonguldak Belediyesinin, Trabzon Büyükşehir Belediyesine cevabı ise bu kez daha farklıydı:

"‘TRABZONGULDAK’ da derler bize.. O gazı size vermezsek sıkıntı var buralarda"

‘TRABZONGULDAK’ da derler bize..

O gazı size vermezsek sıkıntı var buralarda — Zonguldak Belediyesi (@ZonguldakBEL67) August 21, 2020

Keşifle ilgili Çankırı Belediyesi, "Komşuda pişen bize de düşer diye düşünüyoruz" paylaşımında bulunurken, Sivas Belediyesi de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin paylaştığı boru hattı planını alıntılayarak şöyle cevap verdi:

"Soğuğa nerelisin diye sormuşlar 'Aslen Erzurumluyum ama Sivas'ta oturuyorum' demiş. En çok biz sevindik bu habere. Bu arada Maraş kardeş ne doğalgazı getirirken, ne de dondurmayı götürürken Sivas'tan geçmemişsin dikkatimizden kaçmadı"

Gazımızı tüm memleket ile kardeşce bölüşeceğiz — Zonguldak Belediyesi (@ZonguldakBEL67) August 22, 2020