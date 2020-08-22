Haber Giriş: Kaynak: AA, DHA
Adana'da polis "Komşunu Kolla" projesini tanıttı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da polisler, apartmanda oturan vatandaşların komşuluk bağlarının geliştirilmesi ve bu şekilde hırsızlık ya da dolandırıcılık gibi olayların önüne geçilmesi için bilgilendirme yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen "Komşunu Kolla" projesi kapsamında, çeşitli mahallelerde bilgilendirme yaptı.
Proje kapsamında ev ev gezen ekipler, vatandaşlara tatile gittiklerinde komşularına haber vermelerini, komşuları evde olmadıklarında dairelerinden ses gelmesi ve tanımadıkları kişilerin içeri girdiğini görmeleri gibi durumlarda polise ihbarda bulunmaları gerektiği anlattı.
"Siz komşunuza sahip çıkın ki komşunuz da size sahip çıksın." uyarısında bulunan polis, broşür dağıttığı vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: komşunu kolla projesi Adana hırsızlık olaylarıSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:25
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