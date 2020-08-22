Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik istihbarat çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Çepkenli Mahallesi kırsalında terör örgütü ve mensuplarının finansmanında kullanmak amacıyla araziye ekilmiş Hint keneviri olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda, 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Etiketler: Van hint keneviri Van ValiliğiSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:32
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