Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Karabük, Kastamonu, Sinop, Sivas, Erzincan, Amasya, Tokat, Siirt çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğusu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum’un kuzeyinde yer yer kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğu ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı olması bekleniyor.