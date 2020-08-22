Haber Giriş: Kaynak: AA
Rap konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki rap konserine katılanlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
Bodrum Gümbet'te bir mekanda gerçekleştirilen rap konserine gelen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.
Söz konusu konserin videoları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.
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