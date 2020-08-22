Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Trabzon’un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi, Artvin’in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde Giresun'un doğusunda, Pazar günü Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Giresun'un doğusu yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji, bölgede yaşayan vatandaşları, sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Turuncu uyarı

Uyarı, meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında "Turuncu" kategoride yer aldı.

Hava durumunun tehlikeli olduğu Turuncu kategoride, tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülüyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Vatandaşların, çok tedbirli olması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminleri takip etmesi gerekiyor.