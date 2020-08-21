Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 60 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara bölgedeki otelde tatilini geçiren çok sayıda vatandaş da destek verdi.
Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisinde yangın çıkmış, yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.
Etiketler: orman yangını Ölüdeniz Mahallesi Muğla FethiyeSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:52
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