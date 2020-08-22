Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusunda, batı ve güneybatı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtınanın etkili olacağının tahmin ediliyor.
Açıklamada, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:02
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