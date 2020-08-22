Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusunda, batı ve güneybatı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtınanın etkili olacağının tahmin ediliyor.

Açıklamada, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.