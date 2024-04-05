Beşiktaş'ta gece kulübü yangını: 8 tutuklama

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin sevk edildiği savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ndeki müracaat savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı. 1 kişi ise hakkı ise adli kontrol kararı verildi.

Gözaltına alınan mobilyacı serbest bırakılmıştı

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş., iş yerinin ortakları M.M.C., Ş.Ş. ve F.D, muhasebeci S.A., işletme müdürü A.A.P., tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E., metal işleri firma sahibi Ç.A. ve mobilyacı E.E. gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.