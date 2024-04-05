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Türkiye
AA 05.04.2024 10:24

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Fatma Şahin, mazbatasını aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için AK Parti'den aday gösterilen ve yeniden belediye başkanı seçilen Şahin'e mazbatası, Gaziantep Adliyesi Konferans Salonu'nda İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Kasapoğlu tarafından verildi.

Şahin, yaptığı konuşmada, yol arkadaşlarına ve gazetecilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine olan güvenine layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

Seçim sürecinde parti teşkilatının gece gündüz demeden büyük gayret gösterdiğini anlatan Şahin, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin mazbatasını aldı

Doğduğu şehre üçüncü dönem de hizmet edeceği için mutlu olduğunu belirten Şahin, "Makamın büyük bir sınav olduğuna, hemşehrilerimizin doğumdan ölüme kadar yanında olmamız gerektiğine, onların dualarıyla millete hizmet etmemiz gerektiğine inanmış olan bir takımın parçasıyız. Bu bilinçle de hizmet belediyeciliğine devam edeceğiz" diye konuştu.

Programa AK Parti milletvekilleri Mehmet Eyup Özkeçeci, İrfan Çelikaslan, Mesut Bozatlı, İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi ve diğer ilgililer katıldı.

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