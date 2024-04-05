Açık 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.04.2024 09:49

42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu

Erzurum'da kasiyerlik yapan Şeyda Ateş, kadınların baskısı ile girdiği 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 42 erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçildi.

42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu
[Fotograf: DHA]

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde bir markette kasiyerlik yapan Şeyda Ateş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 42 erkek rakibini geride bırakarak mahalle muhtarı seçildi.

35 bin 737 seçmenin kayıtlı olduğu mahallede 3 bin 139 oy alarak seçilen Ateş, adaylık sürecinde kadın dayanışmasının büyük rol oynadığını belirtti.

Market müşterilerinin yoğun talebiyle aday olduğunu ifade eden Ateş, kadınların baskısı ve dayanışması sayesinde seçimi kazandığını söyledi.

Ateş, "Muhtar seçilmemde büyük bir rol oynayan kadınlarımızın bazı talepleri var; öncelikle onları yerine getireceğim. Avrupa Birliği projelerinden faydalanarak sosyal tesisler ve üretime yönelik çalışmalarımız olacak. Kadınların gücünü seçimlerde bir kez daha gördük. 42 erkek rakibimizle mücadeleden zaferle çıktık. Kadınlarımızla Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde örnek çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Kendisine baskı yaptık"

Melike Kocaman isimli mahalle sakini, Ateş'in güler yüzlü, cana yakın ve iyi bir insan olduğunu söyleyerek, kendilerinin de muhtarlık için baskı yaptıklarını ifade etti. "Adaylığını koyunca kadınlar kapı kapı dolaştık ve herkesten oy istedik. Seçimden zaferle çıktık. Kendisi hem zeki hem tahsilli hem de çok iyi birisi. Güzel işler yapacağına inanıyoruz" dedi.

ETİKETLER
Erzurum Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Baykar'ın insani yardım faaliyetleri devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
BM, İsrail'in Gazze'deki evlerin yaklaşık yüzde 62'sine zarar verdiğini veya yıktığını duyurdu
10:50
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın İç Hastalıkları sonuçları açıklandı
10:39
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 200 Filistinli çocuk var
10:40
Emine Erdoğan: Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketi insanlığa şifa olsun
10:31
Brent petrolün varil fiyatı 91,21 dolar
10:34
İnternet faturalarında fiyat artışına emsal karar
Cakarta'da Müslümanlar Ramazan ayının son cuma namazını kıldı
Cakarta'da Müslümanlar Ramazan ayının son cuma namazını kıldı
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ