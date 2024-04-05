42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde bir markette kasiyerlik yapan Şeyda Ateş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 42 erkek rakibini geride bırakarak mahalle muhtarı seçildi.

35 bin 737 seçmenin kayıtlı olduğu mahallede 3 bin 139 oy alarak seçilen Ateş, adaylık sürecinde kadın dayanışmasının büyük rol oynadığını belirtti.



Market müşterilerinin yoğun talebiyle aday olduğunu ifade eden Ateş, kadınların baskısı ve dayanışması sayesinde seçimi kazandığını söyledi.

Ateş, "Muhtar seçilmemde büyük bir rol oynayan kadınlarımızın bazı talepleri var; öncelikle onları yerine getireceğim. Avrupa Birliği projelerinden faydalanarak sosyal tesisler ve üretime yönelik çalışmalarımız olacak. Kadınların gücünü seçimlerde bir kez daha gördük. 42 erkek rakibimizle mücadeleden zaferle çıktık. Kadınlarımızla Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde örnek çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Kendisine baskı yaptık"

Melike Kocaman isimli mahalle sakini, Ateş'in güler yüzlü, cana yakın ve iyi bir insan olduğunu söyleyerek, kendilerinin de muhtarlık için baskı yaptıklarını ifade etti. "Adaylığını koyunca kadınlar kapı kapı dolaştık ve herkesten oy istedik. Seçimden zaferle çıktık. Kendisi hem zeki hem tahsilli hem de çok iyi birisi. Güzel işler yapacağına inanıyoruz" dedi.