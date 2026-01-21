Açık -1.4ºC Ankara
AA 21.01.2026 21:26

Beşiktaş'ta bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi

Beşiktaş'ta denizde bulunan erkek cesedinin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi

Kuruçeşme Sahili'nde bulunduktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kimlik tespitine ilişkin incelemeler tamamlandı.

Rusya'dan geldikleri İstanbul Havalimanı'ndan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumuna gelen Svechnikov'un anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapıldı.

Testler sonucunda cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Svechnikov'un cenazesinin, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Rus yüzücü kaybolmuştu

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.

