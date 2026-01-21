Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saha tarama çalışmaları devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

4'ün üzerinde iki deprem daha meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.11'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı ilçesinde saat 23.28'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin 13,65 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.