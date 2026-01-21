Çok Bulutlu 0ºC Ankara
Türkiye
AA 21.01.2026 16:09

14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alan 14 il için “sarı” kodlu uyarı yaptı. Yetkililer ani sel, buzlanma ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı.

14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 14 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Yarın Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Akdeniz'de görülecek yağış, kuvvetli güneyli rüzgarla Antalya geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışı Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında da kuvvetli olacağının tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

