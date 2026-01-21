Çok Bulutlu 0.9ºC Ankara
AA 21.01.2026 14:37

Eşinden boşanan kişi 8 kurban kestirdi

Antalya'da bir kişi 6 yıl süren boşanma davasının sonuçlanmasının ardından Tanzanya'daki ihtiyaç sahipleri için 8 küçükbaş kurban kestirdi.

Eşinden boşanan kişi 8 kurban kestirdi

Mehmet Sıddık Menekşe 2018'de evlendiği G.O'dan şiddetli geçimsizlik gibi gerekçelerle boşanmaya karar vererek 2020'de aile mahkemesine başvurdu.

Antalya 12. Aile Mahkemesi'nde 6 yıldır çekişmeli devam eden davanın sonucunda boşanma gerçekleşti.

Menekşe, boşanmanın kesinleşmesinin ardından bir dernek aracılığıyla Tanzanya'da ihtiyaç sahipleri için 8 küçükbaş kurban kestirirdi, barınaktaki hayvanlar için de bağışta bulundu.

Menekşe, gazetecilere, zor bir evlilik yaşadığını ve bir yıl sonraya boşanmaya karar verdiğini söyledi.

"Çok şükür boşanmayı başardım"

Farklı bakış açısı, kültür çatışması ve diğer nedenlerle evliliği sürdüremediklerini anlatan Menekşe, "Çok şükür boşanmayı başardım, kesinleşti ve kurtuldum artık. Her iki taraf için de en hayırlısı oldu." dedi.

Menekşe, "Evlenmem çok kısa sürdü ama boşanmam uzun sürdü. Boşanmanın şerefine kurban kestirdim. Boşanma davası açtığım ilk gün sorunsuz bir şekilde biterse kurban vereceğimi söylemiştim. İhtiyaç sahipleri için 8 küçükbaş kurban kestirdim. Barınaktaki hayvanlar için bir derneğe bağıştan bulundum." diye konuştu.

Antalya
