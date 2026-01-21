Çok Bulutlu -0.6ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 21.01.2026 15:48

Kocaeli'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 24 yaralı

Kocaeli'de Kartepe'den dönen bir otobüs gizli buzlanma nedeniyle şarampole sürüklendi. Kazada 24 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 24 yaralı

Yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Kartepe'de hava muhalefeti nedeniyle teleferik otomatik olarak kapandı.

Belediye, ziyaretçileri otobüs ile şehir merkezine nakletmeye başladı. Otobüslerden biri gizli buzlanma nedeniyle kaydı.

Bariyerleri aşan otobüs şarampole sürüklendi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 24 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbiren hastanelere sevk edildi.

82 yolcu kapasiteli otobüste 64 kişi bulunduğu öğrenildi. 

Kocaeli
