Gündem
TRT Haber 07.03.2026 22:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na katıldı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına ilişkin NSosyal hesaplarından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bu akşam İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle hanım kardeşlerimle iftar sofrasında bir araya geldik. İftarımızı teşrif eden her bir misafirimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla düzenlediği iftar programına katılmaktan memnuniyet duyduk. İş, sivil toplum, sanat ve spor dünyasında başarılarıyla öncü olan, üreten ve ilklere imza atan güçlü kadınlarla bir araya geldik. Her birini yürekten kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."

