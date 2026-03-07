Parçalı Bulutlu -0.8ºC Ankara
Gündem
AA 07.03.2026 23:57

Bakan Bolat'tan 'Kalkınmada Kadın Hamlesi' paylaşımı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadınların Türkiye'nin ekonomik gücünü artıran en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Kadınların üretimde, girişimcilikte ve dış ticarette daha etkin olduğu bir Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat'tan 'Kalkınmada Kadın Hamlesi' paylaşımı

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından "Kalkınmada Kadın Hamlesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu. Kadınların ekonomideki önemine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak kadın girişimcilerimizin üretimde, ticarette ve ihracatta daha güçlü yer alması için destek ve teşviklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınların emeği, vizyonu ve girişimci ruhu Türkiye'nin ekonomik gücünü büyüten en önemli değerlerimizden biridir. Kadınların üretimde, girişimcilikte ve dış ticarette daha etkin olduğu bir Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatıdır."

Ömer Bolat
