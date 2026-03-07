SICAK
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
07.03.2026 22:09
, 07.03.2026 22:12
SON GÜNCELLEME
07.03.2026 22:12
Süper Lig'deki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 yendi
Sarı kırmızılılar, deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek ligdeki puanını 61’e çıkardı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Beşiktaş
Galatasaray
Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
SON HABERLER
22:04
İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandı
22:02
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere yoğun saldırıları sürüyor
21:30
Katar'daki Hamad Uluslararası Havalimanı hava sahası kapalı kalmaya devam edecek
21:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
21:25
İran Meclis Başkanı: ABD üslerinin varlığı devam ettiği sürece ülkeler huzur yüzü görmeyecek
21:22
Bakan Fidan: Savaşın sona ermesi için her türlü diplomatik çabayı sürdürmekteyiz
Süper Lig'deki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Bakan Fidan: Savaşın sona ermesi için her türlü diplomatik çabayı sürdürmekteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir