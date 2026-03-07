Az Bulutlu -0.3ºC Ankara
Dünya
AA 07.03.2026 23:13

İran, İsrail'in Tahran'da rafineriye saldırmasına karşılık Hayfa'daki rafineriyi hedef aldığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları, İsrail’in Tahran Rafinerisi'ne saldırmasına karşılık Hayfa’daki bir rafineriyi hedef aldıklarını açıkladı. Fars Haber Ajansına konuşan yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğruladı.

İran, İsrail'in Tahran'da rafineriye saldırmasına karşılık Hayfa'daki rafineriyi hedef aldığını duyurdu
[Görüntü, Tahran'da vurulan petrol rafinerisinden.]

Tahran’da bir rafinerinin İsrail tarafından vurulduğu haberlerinin ardından İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Biriminin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, “ABD ve Siyonistlerinin Tahran Rafinerisi'ne düzenlediği saldırıya yanıt olarak, Hayfa Rafinerisini hedef aldık.” İfadesi kullanıldı.

Hayfa Rafinerisi'nin "Hayberşıken" füzesiyle hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğruladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise “İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'daki petrol depolarını ve rafinerileri hedef aldı” ifadelerine yer verildi.

