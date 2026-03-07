Açık 1.4ºC Ankara
Dünya
AA 07.03.2026 22:03

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandı

ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandı

Tahran'ın güney ve batı kesimlerinde şiddetli patlamalar oldu, saldırı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Tahran'daki AA muhabiri patlamaların devam ettiğini aktardı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD İsrail İran
OKUMA LİSTESİ