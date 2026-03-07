Açık 1.4ºC Ankara
AA 07.03.2026 21:28

Katar'daki Hamad Uluslararası Havalimanı hava sahası kapalı kalmaya devam edecek

Katar'daki Hamad Uluslararası Havalimanı, mevcut bölgesel gelişmeler nedeniyle ülke hava sahasının geçici olarak kapalı kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Katar'daki Hamad Uluslararası Havalimanı hava sahası kapalı kalmaya devam edecek

Hamad Uluslararası Havalimanından yapılan açıklamada, yolculara bu aşamada havalimanına gitmemeleri ve uçuş durumlarıyla ilgili olarak doğrudan ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, halen gerçekleştirilen bazı uçuşların ise Katar Sivil Havacılık Otoritesi tarafından verilen geçici izin kapsamında, yolcu tahliye ve geri dönüşlerini sağlamak amacıyla açılan sınırlı bir hava koridoru üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu uçuşların ilgili kurumların koordinasyonu ve yetkilendirmesiyle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, tarifeli uçuşların, yetkili makamlarca Katar hava sahasının açıldığının teyit edilmesinin ardından başlayacağı kaydedildi.

