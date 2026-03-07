İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere yoğun saldırıları sürüyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana güneydeki Doğu Yahmur, Duveyir, Ansar, Ankun, Ernun, Batı Sir, Reşaf, Sarbin, Sinay, Sırayfa, Zerariye, Kuvtariyyet-u Riz, Hirbit Silim, Beyt Lif, Yatır, Kefra, Bırayki, Deyr Suryan, Tayba ve Zibdin beldelerini hedef aldı.

Sırayfa beldesine yapılan saldırıda 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ernun'da ise Lübnan Kızılhaç ekiplerinden 2 sağlık görevlisinin hafif yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Hizbullah da füze ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e yönelik 10'dan fazla saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.