Açık 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.03.2026 21:00

BAE: İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı müdahalede bulunduk

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı müdahalede bulunduğunu açıkladı.

BAE: İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı müdahalede bulunduk

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri ve savaş uçaklarının insansız hava araçlarını engellemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlardan yetkili kurumların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sabah saatlerinden bu yana 7'nci kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurmuştu.

ETİKETLER
Birleşik Arap Emirlikleri İran
Sıradaki Haber
Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın saldırıları nedeniyle petrol üretimi ve rafineri faaliyetlerini düşürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:12
Süper Lig'deki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 yendi
22:04
İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandı
22:02
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere yoğun saldırıları sürüyor
21:30
Katar'daki Hamad Uluslararası Havalimanı hava sahası kapalı kalmaya devam edecek
21:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
21:25
İran Meclis Başkanı: ABD üslerinin varlığı devam ettiği sürece ülkeler huzur yüzü görmeyecek
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ