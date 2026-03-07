Açık 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.03.2026 20:57

Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın saldırıları nedeniyle petrol üretimi ve rafineri faaliyetlerini düşürdü

Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlayan saldırıları nedeniyle ham petrol üretimi ve rafineri faaliyetlerini ihtiyati olarak düşürdüğünü açıkladı.

Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın saldırıları nedeniyle petrol üretimi ve rafineri faaliyetlerini düşürdü

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlayan saldırıları nedeniyle ham petrol üretimi ve rafineri faaliyetlerinde ihtiyati bir azaltma uyguladıkları belirtildi.

Azaltma miktarına ilişkin rakam verilmeksizin bu önlemin "tamamen ihtiyati olduğu ve durum geliştikçe gözden geçirileceği" kaydedilen açıklamada, koşullar elverdiğinde üretim seviyelerini eski haline getirmeye tamamen hazır olunduğu vurgulandı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ETİKETLER
İsrail İran ABD Petrol
Sıradaki Haber
Gazprom: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:12
Süper Lig'deki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 yendi
22:04
İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandı
22:02
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere yoğun saldırıları sürüyor
21:30
Katar'daki Hamad Uluslararası Havalimanı hava sahası kapalı kalmaya devam edecek
21:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
21:25
İran Meclis Başkanı: ABD üslerinin varlığı devam ettiği sürece ülkeler huzur yüzü görmeyecek
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ