Açık 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.03.2026 19:59

ABD'de "İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine" yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü

ABD'de Ulusal İstihbarat Konseyi'nin hazırladığı gizli bir raporun, İran'a yönelik gerçekleştirilecek daha büyük ölçekli saldırıların bile İran’ın yerleşik askeri ve dini yönetimini devirmesinin olası olmadığını ortaya koyduğu iddia edildi.

ABD'de "İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine" yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü

Washington Post’un (WP) raporun içeriğine aşina üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın İran’da ABD yanlısı bir yönetim getirme planı hakkında şüpheler gündeme getirildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran’a yönelik başlayan saldırılarından yaklaşık bir hafta önce tamamlandığı belirtilen raporda, İran liderliğine karşı dar veya hükümet kurumlarını da içeren daha geniş kapsamlı saldırılar sonrası olası senaryolar değerlendirildi.

Raporun bulgularına aşina olan kişiler, mevcut istihbaratın her iki durumda da İran'ın dini ve askeri kurumlarının, İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi dahil, iktidarın sürekliliğini korumak için tasarlanmış protokolleri izleyerek yanıt vereceği sonucuna varıldığını aktardı.

Söz konusu gizli rapor hakkında konuşan kaynaklar, ABD ve İsrail saldırıları sonucunda İran’da parçalanmış durumdaki muhalefetin ülkenin kontrolünü ele geçirme ihtimalinin “olası olmadığını” öne sürdü.

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi, Washington'da 18 istihbarat teşkilatının kolektif bilgeliğini temsil etmek amacıyla ABD tarafından toplanan üst düzey analizlerini koordine eden ve tahminler üreten deneyimli analistlerden oluşuyor ve doğrudan Ulusal İstihbarat Direktörü'ne bağlı bulunuyor.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
İran Yargı Erki Başkanı Ejei: Bazı bölge ülkelerinin coğrafyası düşmanın kullanımına bırakılmış
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
20:15
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
20:11
Gazprom: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi
20:08
Kuveyt, son 48 saatte 12 balistik füze ile 23 İHA'nın engellendiğini duyurdu
20:07
Bakan Yumaklı: Bazı ülkeler için uyguladığımız gübrelerde gümrük vergisi oranlarını sıfıra indirdik
19:43
Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ