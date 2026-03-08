Parçalı Bulutlu -0.7ºC Ankara
AA 08.03.2026 01:01

İran: Tahran ve Elburz'da vurulan petrol depolarındaki stok önceden en az seviyeye indirilmişti

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD-İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurdu.

İran: Tahran ve Elburz'da vurulan petrol depolarındaki stok önceden en az seviyeye indirilmişti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Mehr Haber Ajansı, İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi'nin Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stoklara ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Tahran ve Elburz eyaletlerindeki bazı petrol depoları füze saldırısına uğramıştır. Daha önce ürün stoklarının en aza indirilmesi amacıyla gerekli önlemler alınmıştı. İki eyalette de yakıt tedariki diğer kaynaklardan kesintisiz sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca itfaiye ekiplerinin depolardaki yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğrulamıştı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD-İran gerilimi İran İsrail-İran çatışması Petrol
