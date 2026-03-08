Açık -1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.03.2026 02:24

Hizbullah Tel Aviv yakınlarında 2 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında İsrail ordusuna ait 2 askeri hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah Tel Aviv yakınlarında 2 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarına misilleme olarak, Tel Aviv yakınlarında bulunan İsrail askeri istihbaratına bağlı bir karargahın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Hizbullah tarafından Tel Aviv’in güneydoğusunda bulunan İsrail İç Cephe Komutanlığı karargahının da roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada da dün İsrail hedeflerine toplam 28 saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

ETİKETLER
Hizbullah Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 9 kişiyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:11
Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 9 kişiyi öldürdü
02:05
Bahreyn: 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettik
02:02
Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 8 İHA imha edildi
02:00
İran ordusu: Savaşı 6 ay sürdürebilecek kapasiteye sahibiz
01:12
İşgalci İsrail Lübnan'a saldırıyor
01:12
İran: Tahran ve Elburz'da vurulan petrol depolarındaki stok önceden en az seviyeye indirilmişti
Türk bayrağı, Büyük Çamlıca Camii ve ay...
Türk bayrağı, Büyük Çamlıca Camii ve ay...
FOTO FOKUS
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ