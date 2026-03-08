Bahreyn: 92 balistik füze ve 151 İHA'yı imha ettik

Bahreyn Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen saldırı dalgalarına karşılık vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği ifade edildi.

Açıklamada balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sivil tesislerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu kaydedildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.