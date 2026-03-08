Açık -2.2ºC Ankara
AA 08.03.2026 03:25

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depoları İHA’larla hedef alındı

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na ait yakıt depoları insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depoları İHA’larla hedef alındı
Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı insansız hava araçlarıyla (İHA) Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na ait yakıt depolarının hedef alındığı belirtildi.

Ülke hava sahasına giren söz konusu İHA’lara müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, ​​​​​​​bunun hayati altyapıya yönelik doğrudan bir saldırı olduğu kaydedildi.

ABD-İsrail’in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İnsansız Hava Aracı (İHA) İran Yakıt İsrail İsrail-İran çatışması
