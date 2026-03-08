Açık -1.2ºC Ankara
Dünya
AA 08.03.2026 02:05

Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 9 kişiyi öldürdü

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 beldeye düzenlediği yeni hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 9 kişiyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı yoğun hava saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, güneydeki Yukarı Nebatiye, Hirbit Silim ve Cibel Batım beldelerini hedef aldı.

İşgalci İsrail Lübnan'a saldırıyor
İşgalci İsrail Lübnan'a saldırıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hirbit Silim beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cibel Batım beldesinde bir kafeye düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İşgalci İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan İsrail
