Dünya
08.03.2026 01:08

İşgalci İsrail Lübnan'a saldırıyor

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından şehirde patlama sesleri duyuldu.

İşgalci İsrail Lübnan'a saldırıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İşgalci İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırıda Dahiye'nin Hureyk Mahallesi hedef alındı.

Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İşgalci İsrail ordusu ise "Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıya saldırı başlattığını" açıkladı.

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları

Katil İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan İsrail
