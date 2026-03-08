Açık -1.2ºC Ankara
Dünya
AA 08.03.2026 02:00

Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 8 İHA imha edildi

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 8 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 8 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin Suudi Arabistan hava sahasına giren 8 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan ABD-İran gerilimi İran İsrail-İran çatışması
