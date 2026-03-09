Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, şarampole devrildi.

Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.