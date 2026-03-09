Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, şarampole devrildi.
Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.