Ankara
AA 09.03.2026 06:09

Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı yakınlarında şarampole devrilen otomobilde bulunan 7 kişiden biri hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, şarampole devrildi.

Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir Trafik Kazası
OKUMA LİSTESİ