AA 21.01.2026 17:18

65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle dolandırıcılık yapmışlar

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 1961 yılında vefat eden kadının kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 yakını gözaltına alındı.

65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle dolandırıcılık yapmışlar

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1961'de 30 yaşındayken vefat eden H.E'nin kimlik ve banka bilgileri kullanılarak 2005 yılından itibaren çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin edildiğini tespit etti.

Bu kapsamda ekipler, H.E'nin 87 yaşındaki kız kardeşi S.C. ile kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O'nun (25) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yozgat, Kayseri ve Ankara'da ikamet eden 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 4 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 banka/kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi/özel belgede sahtecilik" ile "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şefaatli Adliyesi'ne getirildi.

Zanlıların, ölen kadın adına banka hesapları açtıkları, maaş, deprem yardımı, evde bakım yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alarak devleti yaklaşık 15 milyon lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

Dolandırıcılık Yozgat
OKUMA LİSTESİ