İran İsrail'e füze saldırısı başlattı, sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken, İsrail ordusu halka en yakın sığınağa gitmeleri talimatını verdi.

İran'ın yeni füze saldırısının hemen ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimindeki Netanya kentinde sirenler çaldı.

Öte yandan İran basını, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e ilk füze saldırısının başlatıldığını yazdı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.