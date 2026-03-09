Açık -2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.03.2026 03:11

İran İsrail'e füze saldırısı başlattı, sirenler çaldı

İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurmasının ardından İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldı.

İran İsrail'e füze saldırısı başlattı, sirenler çaldı
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken, İsrail ordusu halka en yakın sığınağa gitmeleri talimatını verdi.

İran'ın yeni füze saldırısının hemen ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimindeki Netanya kentinde sirenler çaldı.

Öte yandan İran basını, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e ilk füze saldırısının başlatıldığını yazdı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER
İran İsrail-İran çatışması İsrail
Sıradaki Haber
İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:18
İran: Yeni liderin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine saldırı düzenlendi
04:14
İran'da Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu Mücteba Hamaney'e bağlılıklarını bildirdi
04:07
Kuveyt: Elektrik santralinde yangın çıktı, 1 İHA düşürüldü
03:20
Trafikte kavga edenlere 722 bin TL ceza
03:10
İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma yaşanıyor
02:40
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
ABD-İsrail'in vurduğu, İran'daki petrol deposundan duman yükselmeye devam ediyor
ABD-İsrail'in vurduğu, İran'daki petrol deposundan duman yükselmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Antalya'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Antalya'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ