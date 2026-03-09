Açık 0ºC Ankara
AA 09.03.2026 01:21

İsrail: İran'da yaklaşık 3 bin 400 hedefe saldırı gerçekleştirdik

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'da, İsrail ordusunun "yaklaşık 3 bin 400 hedefe" saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail: İran'da yaklaşık 3 bin 400 hedefe saldırı gerçekleştirdik
[Fotograf: AFP]

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail ordusunun İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi paylaştı.

Defrin, İsrail ordusunun İran'da "yaklaşık 3 bin 400 hedefe" saldırı gerçekleştirdiğini ve ülkede 150'den fazla hava savunma sistemini devre dışı bıraktığını savundu.

İsrail ordusunun, söz konusu saldırılarda 7 bin 500 mühimmat kullandığını belirten Defrin, bir sonraki aşamaya geçerek İran yönetiminin önemli üretim tesislerine saldırılar düzenlemeye başladıklarını bildirdi.

Defrin, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını da sürdürdüğünü kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

İran İsrail-İran çatışması ABD-İran gerilimi İsrail
