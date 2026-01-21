Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 27 yaralı

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde, 1 otobüs, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, B.G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 3'ü ağır 27 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından otoyolun Ankara istikameti ulaşıma açıldı.