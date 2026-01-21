Açık -1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.01.2026 20:16

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 27 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 27 yaralı

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde, 1 otobüs, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 27 yaralı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, B.G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 27 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ankara istikameti trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından otoyolun Ankara istikameti ​​​​​​​ulaşıma açıldı.

ETİKETLER
Ankara Sakarya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da 6 katlı bina tedbiren boşaltıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:06
Trump, AB ülkelerine uygulanacak gümrük tarifelerini durdurdu
22:56
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 260 gazeteci hayatını kaybetti
23:04
Galatasaray Atletico Madrid ile yenişemedi
22:24
Suriye’de ateşkesi ihlal eden YPG'nin saldırılarında 11 Suriye askeri hayatını kaybetti
22:20
BM: İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze kentinin yüzde 70'ini sağlayan su hattı kesintiye uğradı
22:28
Beşiktaş'ta bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
FOTO FOKUS
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ