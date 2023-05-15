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Türkiye
AA 15.05.2023 10:11

Beşiktaş'ta bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Beşiktaş'ta bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz

AK Parti ve CHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 1369 numaralı sandık için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını, gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

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191 binden fazla sandık kuruldu

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.

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