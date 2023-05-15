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Türkiye
AA 15.05.2023 08:03

Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde servis aracı ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsü çarpıştı
[Fotograf: AA]

İsmail Hakkı T. idaresindeki servis otobüsü, Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde Hasan B. yönetimindeki özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki lastik tamir dükkanına girdi.

Kazada, yolcu bulunmayan araçların sürücüleri araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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