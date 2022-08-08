Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 08:14Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Beşiktaş'ta 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
İstanbul Beşiktaş’ta 4 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Akatlar Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın 4. katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, mahsur kalan 2 kişiyi de binadan çıkardı. Yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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