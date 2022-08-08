Akatlar Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın 4. katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, mahsur kalan 2 kişiyi de binadan çıkardı. Yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.