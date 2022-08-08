İddiaya göre, gece saatlerinde, kimliği belirsiz 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 576. Sokakta bulunan motosiklet tamiri yapılan dükkanı ateşe verdi.

İş yerinde yangın çıkarken, şüpheliler de silahla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı.

[Fotoğraf: İHA]

Alev alan yangın ekiplerce söndürüldü

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm dükkanı sardı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri alev alev yanan dükkana müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Ölen ya da yaralanan olmadı

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]