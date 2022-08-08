Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 07:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaygan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü pano ve direğe çarptı
İstanbul Üsküdar'da yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayan İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarptı. Yolcu bulunmayan İETT otobüsünde hasar oluştu.
Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsünün kadın sürücüsü yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kayan İETT otobüsü kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaza anında otobüste yolcu yoktu
Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, olay sırasında otobüste kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
İETT yetkilileri ve polis kaza yapan otobüste incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından hasar oluşan İETT otobüsü kaza yerinden kaldırıldı.
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