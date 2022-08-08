Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 07:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da yağış zincirleme kazaya neden oldu: Yaralananlar var
[Fotograf: DHA]
İstanbul Eyüpsultan'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralıların olduğu öğrenildi.
Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Yağış
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