Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.