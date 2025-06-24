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Türkiye
AA 24.06.2025 13:23

Belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayanlara 6 milyon lira ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kiralama belgesi olmadan faaliyette bulunan 42 konut sahibine 6 milyon 45 bin 60 lira ceza kesildi.

Belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayanlara 6 milyon lira ceza

Fethiye Turizm Danışma Bürosunca, turizm amaçlı kiralama belgesi zorunluluğuna uymayan konut sahiplerine yönelik denetim yapıldı.

Denetimden kaçmak için bazı kişilerin, günlük ya da haftalık kiraya verdikleri evleri, sahte "100 gün üzeri uzun dönem sözleşmeler" kapsamında göstermeye çalıştığı belirlendi.

Kontrollerde, belgesiz ve izinsiz kiraya verilen 42 villa için sahiplerine 6 milyon 45 bin 60 lira ceza yazıldı.

Kaçak kiralanan konutlar için ilk tespitte 143 bin 930 lira, ikinci kez tespitinde her bir konut için 719 bin 650 lira, üçüncü kez tekrarlanması durumunda ise 1 milyon 439 bin 300 lira ceza kesileceği bildirildi.

Ayrıca "100 gün üzeri uzun dönem sözleşmeler" ile yasaya aykırı kiralama faaliyetinde bulunmaya çalışanların tespiti durumunda 1 milyon 439 bin 300 lira ceza uygulanacağı kaydedildi.

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