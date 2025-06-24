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Türkiye
AA 24.06.2025 10:51

GSB Spor Okulları'nda yaz dönemi başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından çocuk ve gençlerin vakitlerini daha verimli geçirebilmesi amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nda yaz dönemi, 2 Temmuz'da başlayacak.

GSB Spor Okulları'nda yaz dönemi başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı koordinesinde yıl boyunca düzenlenen ve en fazla katılımın yaz aylarında sağlandığı eğitimler, "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla yapılacak.

GSB Spor Okulları kapsamında 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere, tüm branşlarda ücretsiz sportif eğitimler verilecek. Eğitimler, 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Tüm katılımcılara sporcu kartı oluşturulacak

Yeteneğiyle ön plana çıkan çocuk ve gençler, spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul Spor faaliyetlerine yönlendirilecek. Ayrıca tüm katılımcılara, Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.

"Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'na ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Gençlerimizin hayatlarına faydalı bir şekilde dokunabilmek için çalışıyoruz. Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Çocuk ve gençlerimizin spor aracılığıyla sosyalleşmelerini, hareketli olmalarını, sporla tanışmalarını ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz"

Her çocuğun keşfedilmeyi bekleyen bir cevher olduğunu vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"GSB Spor Okulları'nda verilecek eğitimlerle, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmeyi, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmayı, onların en az bir spor dalında uzmanlaşmasını ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Yeni yapılan ve yenilenen tesislerimiz, imkanlarımızla çocuk ve gençlerimizin yanındayız. Onların hayallerine destek olmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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