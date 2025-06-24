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Türkiye
AA 24.06.2025 10:48

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024'te azaldı

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak, 314 bin 588 kişi oldu.

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024'te azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "uluslararası göç istatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu. Bunların yüzde 54,5'ini erkekler, yüzde 45,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin 103 bin 732'si Türk vatandaşı, 210 bin 856'sı ise yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise geçen yıl 2023'e göre yüzde 40,6 azalarak, 424 bin 345 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 55,7'si erkeklerden, yüzde 44,3'ü kadınlardan oluştu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 151 bin 140'ı Türk vatandaşıyken, 273 bin 205'inin yabancı uyruklu olduğu görüldü.

Türkiye'ye 2024'te göç edenler yaş grubuna göre incelendiğinde, ilk sırada yüzde 14,7 ile 20-24 yaş grubu olduğu görüldü. Bunu yüzde 12,1 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 30-34 yaş grubundakiler izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bunu yüzde 12,2 ile 20-24 ve yüzde 12,1 ile 30-34 yaş grubu takip etti.

En fazla göçü İstanbul aldı

Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 32,8 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 8,5 ile Antalya, yüzde 7,4 ile Ankara, yüzde 5,5 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 34 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,5 ile Ankara, yüzde 7,8 Antalya, yüzde 3,3 ile İzmir ve Mersin takip etti.

En çok Azerbaycan'dan göç alındı

Ülkeye 2024'te gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 9,9 ile Azerbaycan vatandaşları aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 9,8 ile Türkmenistan, yüzde 7,6 ile Özbekistan, yüzde 7,5 ile Rusya Federasyonu ve yüzde 5,9 ile İran vatandaşları geldi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı da yüzde 17,4 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 13,1 ile Afganistan, yüzde 10,2 ile Rusya Federasyonu, yüzde 5,9 ile İran ve yüzde 5,8 ile Türkmenistan izledi.

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