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Türkiye
AA 24.06.2025 08:24

14 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonda, 16'sı aktif emniyet personeli 21 şüpheli gözaltına alındı.

14 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Polis ekiplerince, İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet gizli sorumlusu gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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