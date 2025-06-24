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Türkiye
TRT Haber 24.06.2025 07:18

Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

 

Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum bulunmamakta

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yaşanan depremle ilgili ekiplerin saha taramalarına başladığını aktardı

"Adana Saimbeyli’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "

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Adana AFAD Deprem
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